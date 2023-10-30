Пользователи будут платить 10 евро за пользование через браузер и 13 евро через приложения

Как сообщается американское издание Bloomberg, запрещенная на территории России компания «Meta» предлагает пользователям в Европе доступ к Facebook и Instagram без рекламы за абонентскую плату после того как суды в регионе начали ужесточать политику обработки данных социальными сетями.

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Согласно заявлению компании, начиная с ноября, европейские пользователи смогут подписаться на сайты социальных сетей за 9,99 евро в месяц через Интернет, либо за 12,99 евро в месяц через мобильные операционные системы iOS и Android. Это предложение будет доступно для всех жителей Европейского Союза, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.

«Meta» принимает данное решение в ответ на ужесточение правил по сбору и использованию пользовательских данных в Европе. Компания аргументирует это решение решением Суда ЕС, которое было вынесено в июле этого года. В данном решении суд указал, что компании должны рассмотреть возможность предложения альтернативной услуги для клиентов, которые не хотят, чтобы их данные собирались и продавались рекламодателям, но при этом те, кто заинтересован, могут платить за такую услугу. Несмотря на введение новой подписки, компания будет продолжать предоставлять услугу с рекламой в интернете.

В результате данного объявления акции компании выросли на 1,9% до $302,40 на премаркете перед открытием нью-йоркских бирж в понедельник. В пятницу акции закрылись на уровне $296,73. Кроме того, «Meta» объявила, что будет предлагать свои услуги с рекламной поддержкой на этих рынках без дополнительной платы. Однако, начиная с марта следующего года, Мета будет взимать дополнительные 6 евро в месяц в Интернете и 8 евро в месяц на мобильных устройствах за каждую дополнительную учетную запись.

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Технологические компании все больше вносят изменения в свои продукты в Европе, чтобы соответствовать строгому контролю со стороны регуляторов. Особенно это заметно в Европейском Союзе, где компании сталкиваются со штрафами на миллиарды евро за нарушение правил обработки данных, а также с новыми правилами конкуренции и модерации контента.