Time считает, что администрация Зеленского уволит высокопоставленного офицера и возложит на него провал украинского контрнаступления

По информации американского издания "Time", в зимний период ожидаются существенные изменения в военной стратегии Украины, а также серьезные потрясения в команде президента этой страны.

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Один из министров, а также высокопоставленный генерал, отвечающий за контрнаступление, будут уволены, с целью возложения на него ответственности за медленное развитие ситуации на фронте. Как отмечает один из близких помощников президента Зеленского, украинское контрнаступление полностью парализовано. По его словам, некоторые командиры на передовой уже начали игнорировать приказы о наступлении, даже если они поступают напрямую от администрации Зеленского.

Ранее с линии боевого соприкосновения поступали сообщения о том, что некоторые рядовые военнослужащие Вооруженных Сил Украины отказывались идти в атаки и попросту саботировали наступательные операции. Однако, по информации издания, уже нередки случаи, когда приказы о наступлении отказывались выполнять старшие офицеры, ставя под сомнение целесообразность их исполнения.

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В начале октября политическое руководство страны требовало проведения операции по освобождению Горловки. В ответ со стороны военных поступил вопрос: "Чем?".