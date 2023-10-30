Местным средствам массовой информации всё сложнее транслировать происходящее в городе из-за блокировки сотовой связи и интернета

Израильская армия начала наземное вторжение в Сектор Газа. Ночью поступали сообщения, что основные боевые танки ЦАХАЛа "Merkava" были замечены на подступах к самому городу.

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В палестинских средствах массовой информации заявляют, что поступают сообщения об обстрелах израильскими танками мирных жителей Газы. В сеть выложили видео, где тяжёлая техника израильтян уничтожает гражданский автомобиль, не вдаваясь в подробности, представляет он какую-либо опасность или нет.

Официальных подтверждений по происходящему в Секторе Газа пока нет. Ситуация осложняется тем, что в данном регионе были отключены сотовая связь и интернет. Жители в большей части районов Газы находятся в информационной изоляции от всего мира, что не позволяет транслировать все действия израильских подразделений в черте города.

Видео доступно по ссылке: https://t.me/c/1491606670/22157

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Руководство Израиля заявило, что не собирается полностью уничтожать палестинский город, а лишь хочет ликвидировать исламистское движение ХАМАС и освободить пленников, взятых в начале месяца. Однако, по интенсивности нанесения ударов по Газе, складывается ощущение, что город будет стёрт с лица земли.