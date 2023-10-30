По мнению военачальника, спустя некоторое время такой возможности не будет и войска окажутся в котле

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Валерий Залужный доложил Зеленскому о тяжёлой ситуации на Авдеевском участке линии соприкосновения и настаивает на срочном созыве ставки и дачи разрешения на полный вывод войск из города, во избежание катастрофы.

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Как заявляет Залужный, несмотря на переброску в данный район большого количества резервов, Российская Армия продолжает затягивать петлю вокруг Авдеевки. Коридор, по которому могут осуществляться снабжение и передвижения украинских формирований, постепенно сужается. По мнению военачальника ВСУ, если откладывать данное решение, котёл захлопнется, и крупная группировка войск будет разгромлена в Авдеевке и его окрестностях.

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Как сообщалось ранее, Зеленский настаивает на удержании города любой ценой. Выход из Авдеевки нанесёт критический ущерб Украине на международной арене. За этим может последовать ускорение процессов по сворачиванию военной и финансовой помощи Киеву, чего, собственно, и пытаются избежать на Банковской. Валерий Залужный же пытается сохранить группировку войск, опасаясь за потерю военного потенциала армии.