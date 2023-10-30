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Zelikman
ВСУ получили гибридные зенитно-ракетные комплексы по программе FrankenSAM
США начали внедрять западные технологии в советские системы ПВО

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  Как сообщает издание "The New York Times", Соединенные Штаты Америки запустили программу "FrankenSAM", которая призвана удовлетворить потребности Украины в зенитных ракетных комплексах.

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  По задумке данной программы создаются гибридные системы, объединяющие передовое западное вооружение и советское оборудование, все еще находящееся в украинских арсеналах. У Западной коалиции возникли сложности с удовлетворением запросов Украины, особенно в преддверии наступающей зимы, так как западные зенитные системы закончились и не имеются в достаточном количестве. Арсеналы Украины в настоящее время содержат зенитные комплексы советского образца, однако обеспечить их ракетами не представляется возможным. Чтобы заполнить этот разрыв, было принято решение, создать гибридные ЗРК, сочетающие американские зенитные ракеты с комплексами Советского Союза. 

  В рамках программы FrankenSAM уже проводились испытания двух вариантов установок, первая из которых объединяет ЗРК "Бук" и ракеты Sea Sparrow, а вторая представляет импровизированную наземную пусковую установку с использованием советского оборудования и американских ракет Sidewinder. Есть также информация о попытках сочетания пусковой установки зенитно-ракетного комплекса Patriot и старого радиолокационного комплекса, находящегося в распоряжении Вооруженных Сил Украины.

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  Некоторые установки уже прошли испытания и были поставлены на вооружение украинским войскам, включая модернизированные ЗРК "Бук". Впрочем, и модернизация старых зенитных комплексов столкнулась с определенными проблемами, однако в Киеве надеются на их оперативное решение.

#россия #украина #сша #сво #техника #оружие #пво #ракеты
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