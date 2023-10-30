Также были поражены объекты военной инфраструктуры в Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Винницкой областях

Согласно сообщениям украинских средств массовой информации и представителей органов власти, судоремонтный завод, который работал в интересах Украинских Вооруженных Сил, подвергся ракетным ударам под Одессой.

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Ранее были слышны звуки взрывов, но, как сообщается, системы противовоздушной обороны не сработали. Судя по утверждениям украинских СМИ, ракеты были запущены с территории Крымского полуострова. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, сообщил, что Российская Федерация атаковала судоремонтный завод под Одессой шестью сверхзвуковыми универсальными ракетами "Оникс". Интересно, что системы противовоздушной обороны не смогли отразить эту атаку, и это было признано украинскими источниками. Обычно украинская стороны сообщает об отражении всех средств поражения, либо предпочитали не докладывать о последствиях ракетных ударов со стороны России, но на этот раз сам депутат Рады подтвердил факт атаки на судоремонтное предприятие.

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Вероятно, это предприятие использовалось для военных целей, так как на нем, возможно, проводились работы по ремонту и модернизации украинских катеров, которые задействованы в атаках на российские объекты в Крыму. Помимо судоремонтного завода под Одессой, вооруженные силы России ранее атаковали военные объекты в различных областях Украины. Целью является снижение боевой мощи украинской армии. Сообщается об ударах по Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Винницкой областям.