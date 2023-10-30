В иностранных СМИ считают, что больше всего украинские танкисты опасаются российских БПЛА

Последние потери Leopard 2 произошедшие на Запорожском направлении принадлежали 33-ей украинской механизированной бригаде. Данное соединение единственное, которое имеет сорок боевых машин Leopard 2a4, полученных весной этого года от союзников в Европейском Союзе, и за последние дни оно активно участвует в сражениях, вместо истощенной 47-ой механизированную бригаду.

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По мнению издания "Forbes", Увеличение потерь немецких танков Leopard 2 ВСУ не является сюрпризом. После того, как 33-я бригада вступила в более интенсивные бои с российскими войсками на участке между Вербовым и Мелитополем, ее бригадный батальон Leopard 2, обычно насчитывающий не менее тридцати боевых машин, подвергается насыщенному обстрелу миномётов, артиллерией и, самое главное, взрывчатыми материалами, сброшенными беспилотниками.

Беспилотники играют главную роль в уничтожении Leopard 2A4. Рост активности дронов-камикадзе может быть одним из основных факторов увеличения потерь 33-й бригады. В воздухе над Запорожской областью появляется все больше беспилотных летательных аппаратов. Стоит отметить, что по мнению западных аналитиков, российские БПЛА не всегда выводят танк из строя. Однако беспилотники часто атакуют стайами. Одна атака может повредить танк, а последующие удары постепенно его нейтрализуют.

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Российская армия активно наращивает свою беспилотную авиацию. Благодаря масштабным усилиям Кремля удалось значительно увеличить внутреннее производство небольших беспилотных летательных аппаратов, а также подготовить большое количество операторов. Увеличение числа беспилотных летательных аппаратов в арсенале позволяет военным использовать их против одного танка в большом количестве. Военные достигли значительных успехов в этой области и теперь активно насыщают поле боя беспилотниками. Появление российских дронов делает движение танков украинских экипажей на открытых полях или дорогах чрезвычайно опасным, особенно днем. Танкисты 33-й механизированной бригады столкнулись с этой реальностью на собственном опыте.