Предприниматель хочет преобразовать социальную сеть в универсальную платформу для цифровых финансовых операций





Владелец компании «X» миллиардер Илон Маск планирует превратить эту социальную сеть в цифровой "центр финансовых услуг", согласно информации, раскрытой во время внутренней видеовстречи, организованной в годовщину покупки компании.

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По словам участников конференции, предприниматель дал команде год, чтобы преобразовать «X» в универсальную платформу для цифровых финансовых операций, которая заменит традиционные банки. Его целью является создание платформы, способной осуществлять любые финансовые транзакции, начиная от перевода денег своим друзьям и родственникам и заканчивая инвестированием в различные ценные бумаги.

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Помимо этого, социальная. сеть будет внедрять функции, выходящие за рамки обычных банковских сервисов, включая высокодоходные инструменты, а также бескомиссионный овердрафт, как упомянул сам Илон Маск. Также ранее в сети появилась информация, что Маск планирует расширить и медийный функционал площадки, чтобы начать конкурировать с таким популярным сервисом, как «YouTube». Вцелом, у владельца компании имеются достаточно большие амбиции, касательно его новой компании.