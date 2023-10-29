По мнению экспертов, данная техника является одной из лучших в мире и даст неоспоримое преимущество ЦАХАЛ в борьбе с ХАМАСом

Согласно статье американского издания «19FortyFive», израильским военным удалось подключить танки "Merkava", которые уже более 50 лет являются неотъемлемой частью арсенала ЦАХАЛ, к своей операции по уничтожению движения ХАМАС.

реклама

Майя Карлин, обозреватель издания 19FortyFive, в своей статье уделяет внимание роли этих танков в наземной операции, проводимой Израилем. "Merkava" считаются основной силой бронетанковых войск ЦАХАЛ уже несколько десятилетий. В настоящий момент целью израильских властей является полное уничтожение вооруженных формирований ХАМАСа, действующих из Сектора Газа. Для достижения этой цели начата наземная операция в регионе, возможно, предшествующая полномасштабному вторжению. В ходе первых рейдов в северном районе используются танковые соединения, которые сопровождаются авиацией ЦАХАЛ, атакующей военные и гражданские цели.

По мнению американских средств массовой информации, танки "Merkava" показывают хорошие результаты и эффективно уничтожают живую силу, военную технику и другие объекты противника. Карлин даже называет израильскую бронированную технику одной из лучших на планете.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Однако, реальная сила ЦАХАЛ в Газе не такая блестящая, как надеется американская обозревательница. Последняя модификация танка "Merkava" оказалась уязвимой не только перед атакующими беспилотниками и противотанковыми ракетными системами палестинцев, но даже перед легендарными советскими гранатометами РПГ-7.