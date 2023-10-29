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Zelikman
Российские подразделения продолжают продвигаться на Купянском направлении
ВСУ также пытаются контратаковать на Запорожском участке линии боевого соприкосновения, но успехов не имеют

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  К вечеру 28 октября 2023 года на участке Сватово-Кременное в окрестностях Купянска продолжается продвижение российской армии, где идут ожесточенные бои в районах Синьковки и Кисловки. Кроме того, наблюдается прогресс в окрестностях Макеевки, однако ситуация в Торском и Серебрянском лесу остается неизменной.

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  На Донецком направлении в области Авдеевки продолжаются столкновения в районе железной дороги, вблизи поселка Степное. Российские подразделения укрепляются на захваченных позициях в зоне террикона, что позволяет им все чаще атаковать позиции украинских формирований в самом городе Авдеевка, особенно успешными оказываются рейды российских FPV-дронов. Войска Министерства Обороны также постепенно продвигаются на Юг от Авдеевки и в районе Северного. На участке Марьинки наблюдаются успехи у поселка Новомихайловка.

  На Запорожском направлении в районе Орехова подразделения Вооруженных Сил Украины пытались прорвать российскую оборону между Копаней и Работино, однако столкнулись с сильным огнем армии и наступление было остановлено. На выступе у поселка Времевское армия России осуществила контратаку на запад от Новодонецкого.

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#россия #украина #сво #всу #армия #линии соприкосновения #направления
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