Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Российская армия поразила объекты военной инфраструктуры Украины
Под ударом оказались склады с боеприпасами, пункты дислокации войск и военная техника ВСУ

реклама

  Вечером в Николаевской области и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области зафиксировано несколько взрывов. Об этом сообщают украинские средства массовой информации, ссылаясь на местных жителей.

реклама

  Предполагается, что российская артиллерия бомбардирует скопления украинских военнослужащих, военную технику и важные объекты инфраструктуры, используемые в военных целях. Возможно, обстрел целей в Херсоне связан с попыткой украинских формирований преодолеть реку Днепр и создать опорные пункты на левом берегу для последующего наступления. Для предотвращения этого регулярно наносятся удары по запасам военной техники и боеприпасам войск Украины.

  Кроме того, по данным украинских источников, Вооруженные Силы Российской Федерации выполнили ракетный удар по Николаеву, поражая военные объекты. Территория Николаевской области также используется для мобилизации войск и размещения вооружений, включая склады боеприпасов украинских сил. Незадолго до этого воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, однако сегодня днем массированная атака не последовала.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по важным военным целям в контролируемых Киевом районах, с целью ослабить украинскую армию для дальнейшего противоборства.

#россия #украина #сво #всу #техника #армия #оружие #артиллерия #боеприпасы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украинские силы предприняли попытку массированной атаки на Крым ударными дронами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик замечен за получением вида на жительство в Испании
17
В связи с санкциями США против Китая видеокарты RTX 4090 подорожали во всем мире на $100
2
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
15
Сергей Брин получил разрешение на первый полет своего дирижабля
3
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
4
Украинский военный эксперт опасается роста угрозы от российских беспилотников
+
Администрация Зеленского вновь расширяет возможности мобилизации в стране
7
Майнинг на видеокартах окончательно утратил всякий смысл
2
Скорость таянья антарктического ледяного покрова нарастает и приводит к повышению уровня воды
4
Детали нового сезона «Воспламенение» королевской битвы Apex Legends: новый герой, единый прогресс для ПК и консолей и многое другое
+
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
35
Тяжелый бомбардировщик B-21 Raider начинает секретные испытания
1
Китайская видеокарта MTT S80 сравнялась по производительности с GeForce GTX 1650
1
Первый батальон состоящий из бывших бойцов ВСУ, скоро приступит к выполнению боевых задач для ВС РФ
2
Немцы планируют поставить на вооружение САУ RCH 155, но первые машины этой серии поступят на Украину
3
Alan Wake 2 полностью неиграбельна на устаревших и слабых видеокартах
21
PlayStation 5 впервые не является дефицитным продуктом – спустя почти 3 года с момента релиза
+
Участники CW ITP рассказали, какое вооружение появится у истребителей 6-го поколения
+
Аппараты Samsung Galaxy S24 получат спутниковую связь
+
Показан компьютер с восемью картами NVIDIA RTX и двумя процессорами AMD EPYC за 135 тыс. долларов
5

Популярные статьи

Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
23
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
5
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
2
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
36
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
15
X-44 – истребитель-невидимка, который так и не пошёл в серию
+
Рассмотрим сценарий вмешательства США в палестинский конфликт на стороне Израиля
29
Нейросеть RoomGPT: придумываем новую планировку для своей комнаты
3
Квантовые технологии для истребителей, ракет и другого оружия будущего - подробности проекта CW ITP
1

Сейчас обсуждают

Ezdiumno ru
10:59
Да, совершенно верно - политических групп, точнее финансово-промышленных. То есть - элит. Весь вопрос кому, кроме самих элит, на пользу идет их деятельность.
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
Alex-IT
10:59
А в банках так хранилища обычно, а не рабочие кабинеты.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Alex-IT
10:58
В подвале летом классно, не так жарко, если кондиционера нет.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Юрий Филатов
10:57
Интел кажется реально имеет все шансы окончательно проиграть конкуренцию азиатам. Пока они гордо пинают свой 10нм техпроцесс, конкуренты ушли сильно вперёд. Боюсь, что с рынком сверхточный микроэлект...
Первые тесты 96-ядерного процессора AMD Zen 4 Threadripper показали полное превосходство над Intel
Alex-IT
10:57
Ну про апгрейды вот не уверен, для этого болты раскручивать обычно нужно, а из картона они вываливаться начнут.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Ezdiumno ru
10:57
Точно! Побольше бы таких, думающих своим умом, а не байденовским...
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
Ezdiumno ru
10:53
Эт ты про себя? Тебе виднее...
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
Ezdiumno ru
10:53
Россия тоже неправильно расположилась - обложена америкосскими и натовскими базами. Причем это не после начала СВО, а десятки лет раньше... Видимо, америкосы подстраховались лет эдак за 70-80 вперед.....
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
Denis Lykov
10:48
... рубрика «Народный ПК» ("Юмастхэв?" ... та, что основана на выборе народа, а не "я-народ-и-государство-это-я"). Значит см. статистику на юзербенчмарк за прошлый месяц и не изобретай "велосипед" из ...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
FelsheR-BAN100913
10:47
Эта коробка еще десяток апгрейдов переживет, что ей будет? Остальное расходка!
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем