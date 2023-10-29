Под ударом оказались склады с боеприпасами, пункты дислокации войск и военная техника ВСУ

Вечером в Николаевской области и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области зафиксировано несколько взрывов. Об этом сообщают украинские средства массовой информации, ссылаясь на местных жителей.

реклама

Предполагается, что российская артиллерия бомбардирует скопления украинских военнослужащих, военную технику и важные объекты инфраструктуры, используемые в военных целях. Возможно, обстрел целей в Херсоне связан с попыткой украинских формирований преодолеть реку Днепр и создать опорные пункты на левом берегу для последующего наступления. Для предотвращения этого регулярно наносятся удары по запасам военной техники и боеприпасам войск Украины.

Кроме того, по данным украинских источников, Вооруженные Силы Российской Федерации выполнили ракетный удар по Николаеву, поражая военные объекты. Территория Николаевской области также используется для мобилизации войск и размещения вооружений, включая склады боеприпасов украинских сил. Незадолго до этого воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, однако сегодня днем массированная атака не последовала.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по важным военным целям в контролируемых Киевом районах, с целью ослабить украинскую армию для дальнейшего противоборства.