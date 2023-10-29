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Вечером в Николаевской области и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области зафиксировано несколько взрывов. Об этом сообщают украинские средства массовой информации, ссылаясь на местных жителей.
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Предполагается, что российская артиллерия бомбардирует скопления украинских военнослужащих, военную технику и важные объекты инфраструктуры, используемые в военных целях. Возможно, обстрел целей в Херсоне связан с попыткой украинских формирований преодолеть реку Днепр и создать опорные пункты на левом берегу для последующего наступления. Для предотвращения этого регулярно наносятся удары по запасам военной техники и боеприпасам войск Украины.
Кроме того, по данным украинских источников, Вооруженные Силы Российской Федерации выполнили ракетный удар по Николаеву, поражая военные объекты. Территория Николаевской области также используется для мобилизации войск и размещения вооружений, включая склады боеприпасов украинских сил. Незадолго до этого воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, однако сегодня днем массированная атака не последовала.
Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по важным военным целям в контролируемых Киевом районах, с целью ослабить украинскую армию для дальнейшего противоборства.