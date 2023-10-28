Теперь базовая подписка будет стоить пользователям 3 доллара в месяц, а функционал самого дорогого пакета составит 16 долларов

X Илона Маска представил в пятницу новые варианты подписки для пользователей в попытке увеличить доходы социальной сети. Самый базовый уровень на площадке "Х", ранее известной как Twitter Inc, теперь представляет из себя подписку за 3 доллара в месяц, которая дает возможность редактировать сообщения и загружать длинные видео.

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Варианты премиум-уровня и премиум+ также доступны по 8 и 16 долларов в месяц соответственно, предлагая дополнительные преимущества, такие как синяя галочка, распределение доходов от рекламы и уменьшенное количество рекламы или ее полное отсутствие в ленте пользователя. Однако, пользователи, которые выбирают iPhone и Android для подписки, будут платить немного больше.

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Анализ независимого исследователя Трэвиса Брауна показал, что от 950 000 до 1,2 миллиона человек теперь платят 8 долларов в месяц за премиум-услугу X. С тех пор, как миллиардер Илон Маск приобрел компанию год назад, она перешла от рекламы к платным подпискам. Изначально предприниматель заявил о намерении установить небольшую оплату за пользование сервисом, чтобы отсеять различные фейковые учётные записи и армии спам-ботов, которыми кишела социальная сеть.