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Zelikman
В Турции прошли многотысячные митинги в поддержку народа Палестины
Реджеп Эрдоган напомнил, что Палестина когда-то была частью турецкого государства

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  В Стамбуле сегодня прошел масштабный митинг в поддержку палестинского народа, который был организован по инициативе президента Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава государства прилетел на мероприятие на вертолете и произнес речь перед собравшимися.

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  Эрдоган заявил, в том числе, о готовности Анкары объявить Израиль "военным преступником". Он обещал, что подготовка к такому шагу уже ведется. Президент Турции остро высказался о странах Запада, обвинив их в двуличии. Ссылаясь на их реакции по российской Специальной Военной Операции на Украине и события в Секторе Газа. Реджеп Эрдоган заявил, что те, кто ещё недавно проливал ложные слезы по жертвам конфликта между Украиной и Российской Федерацией, сегодня без зазрения совести наблюдают за гибелью тысяч ни в чём неповинных детей.

  Также президент Турции вспомнил, что Палестина недавно была частью Османской империи - турецкого государства. Он упомянул, что около ста лет назад Палестина была для Турции такой же значимой территорией, как и город Адана. Газа, как отметил Эрдоган, была частью страны.

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  Не следует забывать, что это не первый раз, когда Эрдоган делает резкие заявления в отношении Израиля и Соединённых Штатов Америки. Однако, помимо обвинений и публичного отказа турецких чиновников от поездок в Израиль, Анкара пока не предпринимает реальных действий в отношении израильского государства.

#армия #израиль #война #турция #палестина #ближний восток #эрдоган
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21:02
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21:00
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