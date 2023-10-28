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По мнению бойцов батальона «Восток», на примере войны израильской армии против Палестины чётко видно, насколько проще вести боевые действия, когда условный противник не имеет современного вооружения и средств противовоздушной обороны.
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"Наблюдая происходящее на Ближнем Востоке и сравнивая с нашим конфликтом - отчётливо понимаешь все преимущества технологически более развитой стороны. Если не влезать в городской муравейник и не вступать в прямое боестолкновение - можно с малыми рисками для себя уничтожать противника дистанционно. Никаких ПВО, никакой радиоэлектронной борьбы, никакой контрбатарейной борьбы - примерно как с пушками и мушкетами против стрел и копий. Влезть в городские бои Израилю сейчас очень чревато - он к ним не готов и не будет готов. Максимум - окраина без существенного углубления. И продолжит наносить ракетные и авиаудары, постепенно превращая в руины всё, что ещё имеет вертикальное положение", - считают в батальоне.
Действительно, израильские военные безнаказанно атакуют любые объекты на территории Сектора Газа. Причём удары наносятся из любых средств поражения, начиная с артиллерии и заканчивая авиацией. Подразделения ЦАХАЛ даже не получают при этом никакого ответа, огонь ведётся с открытых позиций, словно батареи находятся на учебных стрельбах.
Также, сравнивая конфликты на Ближнем Востоке и Украине, стоит отметить и общий подход к ведению кампании. Если российская сторона старалась минимизировать жертвы среди мирного населения, пропуская при этом к себе беженцев и помогая им интегрироваться в России, то Израиль выдавливает палестинский народ в сторону Египта и не сильно заморачивается о смертях невинных граждан Газы.