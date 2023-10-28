По мнению военных, Израиль наносит массированный артиллерийские и авиационные удары, не боясь никаких контрмер

По мнению бойцов батальона «Восток», на примере войны израильской армии против Палестины чётко видно, насколько проще вести боевые действия, когда условный противник не имеет современного вооружения и средств противовоздушной обороны.

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"Наблюдая происходящее на Ближнем Востоке и сравнивая с нашим конфликтом - отчётливо понимаешь все преимущества технологически более развитой стороны. Если не влезать в городской муравейник и не вступать в прямое боестолкновение - можно с малыми рисками для себя уничтожать противника дистанционно. Никаких ПВО, никакой радиоэлектронной борьбы, никакой контрбатарейной борьбы - примерно как с пушками и мушкетами против стрел и копий. Влезть в городские бои Израилю сейчас очень чревато - он к ним не готов и не будет готов. Максимум - окраина без существенного углубления. И продолжит наносить ракетные и авиаудары, постепенно превращая в руины всё, что ещё имеет вертикальное положение", - считают в батальоне.

Действительно, израильские военные безнаказанно атакуют любые объекты на территории Сектора Газа. Причём удары наносятся из любых средств поражения, начиная с артиллерии и заканчивая авиацией. Подразделения ЦАХАЛ даже не получают при этом никакого ответа, огонь ведётся с открытых позиций, словно батареи находятся на учебных стрельбах.

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Также, сравнивая конфликты на Ближнем Востоке и Украине, стоит отметить и общий подход к ведению кампании. Если российская сторона старалась минимизировать жертвы среди мирного населения, пропуская при этом к себе беженцев и помогая им интегрироваться в России, то Израиль выдавливает палестинский народ в сторону Египта и не сильно заморачивается о смертях невинных граждан Газы.