Спецслужбы Израиля отключили связь и интернет в регионе

Израильские войска активизировали свои операции на севере сектора Газа, всего через один день после официального заявления властей о расширении наземных действий в этом палестинском регионе. По информации, изложенной в армейском радио, израильские истребители провели ночные удары по приблизительно 150 подземным объектам в указанном секторе.

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Хосейн Амирабдоллахян, Министр иностранных дел Ирана, выразил предостережение о возможном открытии новых фронтов против США, онили продолжат безоговорочно поддерживать Израиль. Учения, рассчитанные на два дня, стартовавшие в пятницу, Иран проводит в своей центральной провинции Исфахан, используя вертолеты, ракеты, беспилотники и артиллерию.

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Также сообщается об утрате интернета и телефонной связи в секторе Газа и отсутствии связи с международными информационными агентствами, расположенных там корреспондентов. Израильские военные и спецслужбы отрезали палестинский регион от остального мира, чтобы все действия ЦАХАЛ осталось в тайне. Стоит отметить, что Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций поддержала резолюцию, которая призывает к «немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию» в этом конфликте.