По мнению руководства компаний, в окружении коллег ребятам удаётся привнести больше креатива

В условиях мирового требования возвращения сотрудников различных отраслей к привычной жизни, с ее утренними пончиками и разговорами у кулеров, некоторые компании, специализирующиеся на создании видеоигр, следуют этому тренду.

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Крупные производители игр, включая Activision Blizzard Inc. и Roblox Corp., потребовали от своих сотрудников посещать офис не менее трех дней в неделю. В своем обращении к сотрудникам, которое было опубликовано ранее в этом месяце, генеральный директор компании Roblox Дэвид Басуки подчеркнул, что "работа вместе укрепляет корпоративную культуру", а также выразил уверенность в том, что офисная работа способствует большему количеству инноваций и установлению наставнических отношений. Профессионалы игровой индустрии, отрицающие удаленную работу, считают, что виртуальные рабочие пространства не способствуют проявлению креативности так, как личное взаимодействие с коллегами.

Тем не менее, другие компании добились успеха, выбрав обратный подход. Некоторые из самых популярных и крупных видеоигр 2023 года были разработаны преимущественно людьми в пижамах. Великолепно принятая критикой и побившая рекорды продаж игра «Spider-Man 2» от Sony PlayStation Studios была создана командой, которой разрешили работать из дома.

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Insomniac Games, входящая в состав Sony, создала «Spider-Man 2», и во время пандемии объявила, что ее сотрудники могут постоянно работать из дома. Некоторые из них переехали из главного офиса в Бербанке штат Калифорния, в то время как другие остались в Лос-Анджелесе и посещают офис по желанию. Представитель Sony сообщил, что каждая игровая студия компании выбирает самостоятельно, как подходить к удаленной работе.