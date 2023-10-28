По информации иностранных СМИ, между лидерами Европейского Союза произошел конфликт

Как сообщает американское издание "Bloomberg", на проходящем в Брюсселе саммите ЕС главы государств Евросоюза провели интенсивные дискуссии о финансировании Украины.

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В соответствии с источниками издания, европейские лидеры оказались в конфликте друг с другом и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая пытается найти дополнительные финансовые возможности в размере 53 миллиардов евро для поддержки Киева в ближайшей перспективе.

В ходе закрытой встречи, канцлер Германии Олаф Шольц предупредил коллег о неотложной необходимости ограничения финансовых затрат со стороны блока, в то время как многие страны продолжают настаивать на увеличении объема финансовой поддержки Украине. Особенно Шольц выразил свое недовольство тем, что его коллеги говорят о выделении средств, но никто не предлагает конкретных источников для финансирования. Виктор Орбан и новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо подливают масла в огонь, отказываясь направлять деньги своих сограждан в Украину.

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Затруднения в финансовом положении Европейского Союза вызваны дополнительными расходами, возникающими из-за энергетического кризиса и роста инфляции, поясняют в Брюсселе. В следующем году Евросоюзу также грозит повторное введение бюджетных правил, что означает более строгий контроль над расходами.