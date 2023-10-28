Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В Евросоюзе всё ещё хотят финансировать Киев, но не знают откуда брать на это деньги
По информации иностранных СМИ, между лидерами Европейского Союза произошел конфликт

реклама

  Как сообщает американское издание "Bloomberg", на проходящем в Брюсселе саммите ЕС главы государств Евросоюза провели интенсивные дискуссии о финансировании Украины.

реклама

  В соответствии с источниками издания, европейские лидеры оказались в конфликте друг с другом и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая пытается найти дополнительные финансовые возможности в размере 53 миллиардов евро для поддержки Киева в ближайшей перспективе.

  В ходе закрытой встречи, канцлер Германии Олаф Шольц предупредил коллег о неотложной необходимости ограничения финансовых затрат со стороны блока, в то время как многие страны продолжают настаивать на увеличении объема финансовой поддержки Украине. Особенно Шольц выразил свое недовольство тем, что его коллеги говорят о выделении средств, но никто не предлагает конкретных источников для финансирования. Виктор Орбан и новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо подливают масла в огонь, отказываясь направлять деньги своих сограждан в Украину.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

  Затруднения в финансовом положении Европейского Союза вызваны дополнительными расходами, возникающими из-за энергетического кризиса и роста инфляции, поясняют в Брюсселе. В следующем году Евросоюзу также грозит повторное введение бюджетных правил, что означает более строгий контроль над расходами.

#украина #экономика #евросоюз #деньги #помощь
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый спикер Конгресса США: Путин не должен победить, это подтолкнёт Китай сделать шаг на Тайвань
Deutsche Welle: Украина взяла оперативную паузу на Южном направлении из-за «бюджетной блокады»
Путин: С украинских территорий в Россию поступает незаконное оружие и боеприпасы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

в России создали супердешевый беспилотник, невидимый для систем РЭБ
8
В РФ создали высокопрочный бетон, на 90% состоящий из стекольных отходов
14
MWM: Кинжал - асимметричный ответ России на внешние угрозы, который остановить абсолютно нечем
4
Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик замечен за получением вида на жительство в Испании
7
Голуби могут решать задачи, которые кажутся сложными как для человека, так и для ИИ
1
Из-за нового процессора Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 могут подорожать
+
В Сети появляются новые спутниковые снимки сектора Газа до и после бомбардировок израильскими ВВС
3
Изобретено четвертое поколение динамической защиты бронетехники
+
OnePlus 12 побил 18 рекордов DisplayMate с новым дисплеем 2K BOE
1
Сергей Брин получил разрешение на первый полет своего дирижабля
1
Snapdragon 8 Gen 3 на 233% опередил Snapdragon 8 Gen 1 в AnTuTu
+
Take-Two приобрела права на домен GTA6.com, что может свидетельствовать о скором релизе игры
8
В воздухе сразились украинский дрон "Баба Яга" и российский дрон - победа досталась представителю РФ
1
Инсайдер рассказал о ценах и производительности RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER
2
Яндекс первой в Европе начал тестировать беспилотные автомобили без водителя в салоне
+
В связи с санкциями США против Китая видеокарты RTX 4090 подорожали во всем мире на $100
+
Тяжелый бомбардировщик B-21 Raider начинает секретные испытания
+
Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi14 - новый компактный флагман компании
1
Майнинг на видеокартах окончательно утратил всякий смысл
+
Nero Burning ROM - всё ещё незаменимый помощник для записи компакт-дисков и DVD-дисков
3

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему Poco F5 – один из лучших смартфонов 2023 года
24
Очень короткое тестирование вентилятора ID-COOLING XF-12025-SD-K
7
"Бэтмобили" и "Моби Дики" гоночных трасс
1
Почему я не люблю отдых в Крыму
53
Названы новые системы ПВО, сбившие за пять дней 24 украинских самолета
18
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
12
Краткая история о том, как Фил Спенсер закапывал консоли Xbox
7
Китай опередил США в гиперзвуковой гонке вооружений — SCMP
1
О игровом шоу "Нашы Игры"
7
X-44 – истребитель-невидимка, который так и не пошёл в серию
+

Сейчас обсуждают

Priston
08:36
А ссылочки на источник можно? Или это очередная фантазия афторов?
MWM: Кинжал - асимметричный ответ России на внешние угрозы, который остановить абсолютно нечем
FelsheR-BAN100913
08:34
Все дерьмо за украиной из Крыма вывезли, не ссы! Сейчас это не украинская нищая провинция, а реальный курорт, с отличными за 30 лет первый раз сделанными дорогами и инфраструктурой. Без украинских там...
Почему я не люблю отдых в Крыму
El Grechko
08:31
Я понимаю что пропагандон хотел бы, чтоб нефритовый стержень взял на себя часть вины за мировой хипешь, но Си не дурак. Даже если он действительно хочет устроить тайваньнаш, он подождёт, пока простым ...
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
Vorvort
08:27
Топ - менеджер AMD лютый балабол. Если бы изначально качественно делали охлаждение процессоров - температуры были бы 75-80с под нагрузкой (толстая крышка процессоров Ryzen 7000 привет!). Ryzen - это ...
AMD объяснила почему будущие чипы Ryzen могут нагреваться сильнее
FelsheR-BAN100913
08:25
согласен, давно пора 1 раз отбомбиться по пендюкам всем миром и жить счастливо, без войн!
Новый спикер Конгресса США: Путин не должен победить, это подтолкнёт Китай сделать шаг на Тайвань
Гвоздь
08:23
Нет ни какой укро-оперативной паузы на юге. Как всегда Deutsche Welle (радио свобода) дезу разносит, кстати Труссикёр её постоянно цитирует и на неё ссылки дает. На самом деле со всех направлений всу ...
Deutsche Welle: Украина взяла оперативную паузу на Южном направлении из-за «бюджетной блокады»
Китя.
08:22
Купил не для понта. а по причине старый смартфон логал и тормозил. приложения обновлялись очень долго. а сейчас летает. и 6-8gb памяти хватает но это уже в притык. лучше 12-16gb брать с запасам. уже п...
ТОП-7 причин, почему Poco F5 – один из лучших смартфонов 2023 года
Алеша Попович
08:21
какая связь между хабаровским заводом и италмасом?
Дроны ВС РФ впервые за долгое время атаковали Киев - "первопроходцем" оказался новейший Италмас
Владимир Шорин
08:19
Если вы из тех, кто оценивает графику по тывтрубе, то открою вам тайну - труба очень сильно жмет видео со всеми вытекающими
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
Владимир Шорин
08:17
Они могут включать, могут не включать. А фанатам лизы остается только обсуждать что там зеленые могут включить
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем