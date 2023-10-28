Более 120 государств проголосовали за данную инициативу, 45 стран воздержалось от голосования

В контексте значительной интенсивности ракетно-бомбовых атак на сектор Газа, Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций провела голосование по резолюции, которая требовала, чтобы стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратили огонь.

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Резолюция, предложенная Иорданией, получила поддержку большинства делегаций. Более 120 государств, включая Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, Турцию, Бразилию, Республику Беларусь, Казахстан, Южную Африку, Индонезию, Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину, Армению и Азербайджан, выразили поддержку резолюции. Несколько стран-членов НАТО, включая Бельгию, Францию, Норвегию, Испанию и Словению, проголосовали за резолюцию. 45 делегаций воздержались от голосования. Среди них Латвия, Южная Корея, Болгария, Австралия, Нидерланды, Индия, Сербия и Украина.

Однако, Израиль остаётся несотрудничающим с данной резолюцией, которая, как и большинство подобных инициатив Генеральной Ассамблеи ООН, имеет рекомендательный характер. В связи с этим, Израиль заявил, что не будет выполнять данную резолюцию.

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По-прежнему продолжаются атаки на сектор Газа, накануне был зафиксирован мощный взрыв вблизи больницы, открытой в своё время в палестинском анклаве Комитетом Полумесяца Индонезии.