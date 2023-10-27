За последние сутки бойцы Вооруженных Сил России подбили порядка десяти единиц техники на Запорожье

Как сообщается, вблизи разрушенного танка Leopard 2A4, пострадавшего от ударов вооруженных сил Украины в рамках контрнаступления на Запорожском направлении, обнаружен еще одни останки аналогичной немецкой боевой машины. Предварительные данные свидетельствуют, что украинские военные пытались эвакуировать обгоревший танк, использовав другой Leopard 2A4, но в результате произошел еще один случай поражения такой же машины, произведенной в Германии.

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Кроме того, сообщается, что российские армейские подразделения, в ходе боестолкновений на Запорожском направлении, уничтожили до 10 украинских боевых машин, среди которых было несколько танков. Украинские войска произвели новую атаку на участке Работино-Вербовое, но понесли значительные потери и были вынуждены отступить на исходные позиции. В настоящее время российская артиллерия продолжает активно обстреливать укрепления ВСУ.

За прошедшие сутки российская военная группировка "Днепр" ликвидировала еще 58 украинских бойцов, а также два плавсредства и несколько единиц вооружения украинских сил на Херсонском направлении.

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Кроме того, Министерство Обороны Российской Федерации сообщает о перехвате выпущенных украинскими вооруженными силами ракет ATACМS.