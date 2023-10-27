В СМИ всё больше разговоров об ускорении мобилизации с включением в список призывников инвалидов, женщин, стариков и студентов

Ситуация с мобилизацией на Украине продолжает накаляться. Все больше групп населения оказываются под угрозой вызова на военную службу. Не так давно инвалиды третьей группы были включены в этот список, а теперь на подходе информационная кампания по "прогреву" темы мобилизации женщин, пожилых людей и студентов.

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Многие военкоматы уже начали подсчитывать потенциальные "откаты" от отсрочек, а в стране остро возрос интерес к миграции женщин-специалистов, которые рискуют попасть под призыв в первую очередь. Вместе с этим, в Верховной Раде внесен законопроект No10084, согласно которому увеличивается предельный возраст для военнообязанных, желающих служить в армии. Этот документ направлен на максимальное привлечение людей на службу. В случае принятия закона, военнослужащие украинской армии и других воинских формирований, имеющие профессиональную подготовку и подтвержденные военно-врачебной комиссией, смогут оставаться на службе во время военного положения, не смотря на превышение предельного возраста.

Министерство образования и науки также приняло активные меры по привлечению студентов в случае мобилизации. В уведомлении, направленном руководителям вузов, отмечается, что студенты, находящиеся в академическом отпуске, фактически не обучаются, поэтому подлежат вызову на службу на общих основаниях. Дополнительно указывается, что студенты, не имеющие иных оснований для отсрочки, подлежат призыву на службу во время мобилизации на особый период.

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Таким образом, ситуация с мобилизацией на Украине продолжает оставаться актуальной. Более широкий круг населения может оказаться задействован в военной службе, включая женщин, пожилых украинцев, студентов и военнослужащих старше предельного возраста. Каждый гражданин Украины должен быть готов к возможности призыва и принять соответствующие меры. За последний месяц, уже несколько официальных лиц на Украине заявляли, что стоит ожидать масштабной мобилизации, либо ускорения действующих процессов по набору людей в армию.