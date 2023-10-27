Удары наносились по Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областям, а также по подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики

В ночь с 26 на 27 октября, российская армия продолжила атаковать объекты военной инфраструктуры в тыловых районах Вооруженных Сил Украины. Минобороны РФ не всегда раскрывает подробности о пораженных целях, опираться в основном приходится на местные источники.

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Со своей стороны, украинские официальные источники в основном публикуют информацию о сбитии всех дронов-камикадзе и ракет российской армии, либо утверждая, что эти атаки затрагивают только гражданские объекты. Однако сами жители украинских населенных пунктов время от времени сообщают достаточно правдоподобные детали об атаках. Стоит отметить, что гражданские объекты в основном являются местами дислокации Вооруженных Сил Украины, иностранных добровольцев и пунктов управления, а также хранения оружия и боеприпасов. Зачастую в сети всплывают видео и фотоматериалы, где военные размещаются в школах или в детских садах. Именно поэтому они считаются законными целями для Вооруженных Сил РФ. Также, нередко разрушения жилых домов происходят из-за непрофессионализма украинских зенитчиков, которые располагают зенитно-ракетными комплексами в городских кварталах, а не на периферии населенных пунктов.

Сегодня ночью воздушная тревога снова прозвучали в нескольких областях Украины. Известно об атаке на объекты в городе Изюм Харьковской области. Официальные украинские источники, как всегда, сообщают о том, что ракета попала в пожарную часть. Однако, конечно же, они промолчат о присутствии украинских военных на этом объекте.

Атаки также были совершены на необозначенные объекты в Николаевской области, особенно в окрестностях города Вознесенска. В результате ударов дронами-камикадзе «Герань», был вызван пожар, который был потушен только к утру. На территории города и его окрестностях в советское время располагалось множество промышленных предприятий, главным образом в пищевой отрасли. Многие из них прекратили свою деятельность в период "независимости". Тем не менее, оставшиеся здания в промышленной зоне могут быть использованы в военных целях.

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Жители Днепропетровска сообщают о взрывах в городе и его окрестностях. Однако сигналы воздушной тревоги не прозвучали. Также отсутствуют официальные сообщения о нападениях в этом регионе. Объекты в Херсоне находятся под обстрелом, и сложно назвать его мирным городом, учитывая его расположение непосредственно на линии фронта в оккупированной ВСУ правобережной части Днепра. Однако, местные власти, вновь сообщают о попаданиях в жилые здания Днепровского района.