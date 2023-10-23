Командиры заявляют, что в отряде есть бойцы со всех уголков России - от Камчатки до Херсонской области

Как сообщается, к добровольческому отряду имени Василия Филипповича Маргелова присоединились выходцы из Одессы и Николаева. Об этом журналистам сообщил командир взвода с позывным "Евпат".

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"В отряде есть бойцы со всех уголков России - от Камчатки до Херсонской области. Есть также ребята из Одессы и Николаева", - заявил "Евпат".

По словам военного, одним из главных условий для вступления в ряды отряда, является наличие гражданства Российской Федерации. Журналисты сумели лично посетить полигон подразделения и пообщаться с бойцами после тренировок. По словам командира, в отряд активно приходят ребята из различных регионов, особенно много парней из Херсонской и Запорожской областей.

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Само подразделение выполняет боевые задачи в рамках Специальной Военной Операции на Херсонском направлении. О создании отряда было объявлено главой Херсонской области Владимиром Сальдо в октябре 2022 года. Основными боевыми задачами добровольческого отряда являются выполнение штурмовых операций, охрана стратегических объектов и разведка. В подразделении обучают бойцов на различные специальности: стрелков, пулемётчиков, снайперов, миномётчиков, операторов беспилотных летательных аппаратов и многое другое.