Несмотря на санкции, Иран продолжает наращивать свой военный потенциал

Как стало известно, иранский проект "Расул" продемонстрировал свою эффективность на успешных испытаниях, проведенных с использованием реактивного беспилотного летательного аппарата "Каррар" и ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Маджид" (AD-08).

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Об этом сообщил командующий войсками противовоздушной обороны иранской армии генерал Сабахифард. Испытания состоялись в рамках учений беспилотной авиации всех сил и войск иранской армии. Однако, следует отметить, что сам беспилотник "Каррар" не оснащен собственной радиолокационной системой, поэтому запуск ракеты производится с использованием наведения от другого источника. Это подчеркивает важность совместной работы и кооперации различных элементов в системе обороны. Тем не менее, успешные испытания иранского проекта "Расул" демонстрируют его потенциал и способность эффективно применять беспилотные летательные аппараты для выполнения боевых задач.

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Иран вновь демонстрирует всему миру способность разрабатывать продвинутые виды вооружений, несмотря на огромное количество введённых против государства санкций. Ранее Исламская Республика Иран уже продемонстрировала всему миру свои новые баллистические и крылатые ракеты «Фаттах» и «Паве».