По заявлению ведомства, в 2024 году Германия вряд ли сможет оказывать существенную помощь Украине

Как сообщает немецкое издание "Bild", Минфин Германии окажет недостаточную финансовую поддержку Украине в области обороны по итогам следующего бюджета. Министерство обороны страны заявляет, что им не хватает более пяти миллиардов евро для оказания поддержки Киеву.

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В настоящее время на эти цели выделено 4 миллиарда евро, однако всего 120 миллионов из этой суммы предназначены для оборонных нужд, как указано во внутреннем документе министерства обороны. Однако, потребность в финансировании намного превышает доступные средства. Спецштаб министерства обороны Германии, отвечающий за вопросы, связанные с Украиной, ожидает от Киева дополнительные требования на сумму 5,22 миллиарда евро, как указано в статье.

Суммы, которые требуется выделить, включают:

- 880 миллионов евро на системы противовоздушной обороны;

- 675 миллионов евро на боевые бронированные машины;

- 390 миллионов евро на обучение;

- 935 миллионов евро на средства защиты;

- 2,34 миллиарда евро на ремонт, запчасти и логистику.

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Кроме того, в бюджете не предусматривается выделение 525 миллионов евро на замену украинской армии переданной Бундесвером техники. Окончательное утверждение бюджета на 2024 год ожидается в середине ноября. До этого момента предстоят серьезные дискуссии, как сообщается в статье Bild.