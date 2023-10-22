ВСУ извлекают уцелевшие детали из отработанных дронов и создают на их основе самодельные беспилотники

Как сообщают военные специалисты, в украинских беспилотных летательных аппаратах собственного изготовления начали обнаруживать микросхемы и чипы от российских дронов-камикадзе "Герань".

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Ранее стало известно, что Китайская Народная Республика ввела санкции против Незалежной и местные производители, а также продавцы электроники, связанные с отраслью беспилотных аппаратов, прекратили поставлять Украине необходимые комплектующие. В результате этого у Вооруженных Сил Украины образовался дефицит этого типа вооружений. Предприятиям попросту не из чего стало производить беспилотники для подразделений ВСУ. Однако, украинские мастера начали извлекать из обломков российских БПЛА "Герань" всё что можно и уже при помощи этих комплектующих создавать свои дроны.

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Как сообщается, например, ГЛОНАСС-чип "Комета" расположен в одном из крыльев беспилотника и в момент взрыва летательного аппарата крылья отлетают в стороны, соответственно, одна из важнейших деталей остаётся невредимой. По мнению экспертов, серьёзного ущерба подобные самоделки не приносят, так как созданные таким образом аппараты оперативно обнаруживаются системами противовоздушной обороны, но всё же украинцы пополняют ими свой арсенал.