Министр обороны США посоветовал третьим странам не вмешиваться в конфликт между Израилем и Палестиной

Президент Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможных последствиях для Ливана в случае, если "Хезболла" вовлечется в конфликт между ЦАХАЛ и Палестиной. Он пригрозил, что это может привести к разрушительным последствиям и повлечь бомбардировки Бейрута.

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Также и министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин посоветовал третьим странам не вмешиваться в войну на территории Сектора Газа.

"Армия США готова действовать, если у конфликта между Израилем и ХАМАС появятся новые участники. Если какая-то страна или группировка стремится расширить этот конфликт (...), то мой совет: не стоит пытаться делать это. У нас есть право защищаться, и мы без колебаний будем делать это в случае необходимости", - заявил офицер в эфире ABC News.

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Накануне глава Пентагона также анонсировал переброску в регион американских противоракетных комплексов подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD и дополнительных систем противовоздушной обороны ЗРК «Пэтриот». США усердно готовятся к возможной эскалации конфликта и втягиванию в войну большего количества стран.