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По информации, полученной от главы Пентагона, на Ближнем Востоке будут развернуты батареи противоракетных комплексов THAAD, а также дополнительные батальоны системы "Patriot", Судя по всему, Соединённые Штаты Америки продолжают наращивать своё военное присутствие в регионе.
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THAAD - это противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Вашингтон решил перестраховаться на случай втягивания в конфликт Исламской Республика Иран, поскольку у нее есть мощное и многочисленное ракетное вооружение. THAAD имеет высокую эффективность в перехвате и уничтожении баллистических ракет, поэтому его размещение на Ближнем Востоке является важным дополнением к существующим системам "Пэтриот".
Вашингтон помогает израильской армии подготовиться к наземной операции в секторе Газа. Ранее уже заявлялось, что несколько тысяч американских военных прибудут в Израиль для консультирования и оказания медицинской помощи солдатам ЦАХАЛ, которые пойдут штурмовать город. Чем обернётся военная операция израильтян "Железные мечи", мы узнаем уже в ближайшее время.