Компания EHang получила сертификат, разрешающий им проводить коммерческие перевозки на своих инновационных летающих такси

Снова мы убеждаемся в том, что будущее наступает гораздо быстрее, чем ожидалось. С тех пор, как «EHang» в 2017 году начала тестирование своих беспилотных коптеров, прошло лишь несколько лет, и теперь компания получила возможность предложить массовые перевозки на этом уникальном транспортном средстве.

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За прошедшие годы в «EHang» провели почти 4000 тестовых полетов, чтобы убедиться в надежности и безопасности своих аппаратов. Сейчас в текущей кондиции каждый из них способен перевозить двух пассажиров на максимальной скорости, достигающей 130 километров в час. Этот результат внушает уважение, и демонстрирует, что будущее у воздушного транспорта обещает быть ярким и перспективным.

Летающие такси уже вызывают интерес не только у широких масс, но и у крупных игроков на рынке. Возможность проводить коммерческие перевозки на этом инновационном виде транспорта сразу после получения лицензии подтверждает востребованность этой концепции в современном мире.

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Один из основных вопросов, с которым приходится столкнуться «EHang», это создание инфраструктуры для такого вида транспорта. Однако на данном этапе обеспечение условий для старта таких перевозок не представляется проблемой, существующие аэропорты и вертолетные площадки отлично справятся с этой задачей. Судя по всему, в дальнейшем компании начнут строить всё больше "авиаостановок".