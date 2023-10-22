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Zelikman
CNN: С начала украинского конфликта США предоставили Киеву помощь на 76,8 млрд долларов
Согласно опросам компании, уже порядка 55 процентов граждан США выступают за прекращение финансирования администрации Зеленского

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  Согласно данным, опубликованным американским информационным агентством «CNN», Украина значительно выиграла в получении помощи от США. С начала украинского конфликта Вашингтон выделил Киеву сумму в размере $76,8 млрд.

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  Более половины этой суммы были использованы на военные расходы. По словам журналистов «CNN», помощь, оказываемая Киеву, превосходит помощь, предоставляемую США любой другой стране. Редакция агентства утверждает, что в сравнении с уровнем помощи, предоставляемой США Израилю (от $3 млрд до $4 млрд в 2021 году), американские пожертвования впечатляют.

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  Однако последний опубликованный опрос показывает, что 55% американцев, в основном сторонники Республиканской партии, высказались против предоставления дополнительной помощи Украине. Только 45% респондентов, преимущественно сторонники Демократической партии, поддерживают продолжение помощи Украине. Ранее данные показатели были совершенного другими. Подавляющее большинство выступало за оказание всей необходимой помощи Украине и администрации Зеленского, но после провального украинского контрнаступления настроения в Соединённых Штатах Америки переменились.

#россия #украина #сша #сво #деньги #помощь
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