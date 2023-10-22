Украинские военные рассказывают о новых тактических приёмах подразделений России

Согласно сообщению представителя 110-й отдельной механизированной бригады, Антона Коцуконя, армия Российской Федерации возле Авдеевки на востоке Украины начала рыть подземные тоннели в намерении тайком подобраться ближе к украинским позициям.

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По мнению военного, использование подземных тоннелей в боевых действиях может представлять значительную опасность для украинских военных. Подобная тактика позволяет подразделения ВС РФ действовать изнутри и подрывать укрепления со стороны, что существенно усложняет оборону.

"То есть копают тоннели поближе к нашим позициям, во-первых, с целью маскировки, а, во-вторых, чтобы где-то вынырнуть поближе к нашим позициям неожиданно", - заявил военнослужащий.

Кроме того, было отмечено использование войсками России роботизированных транспортных машин с дистанционным управлением. Эта новая разработка предоставляет дополнительные возможности для разведки и оказания давления на украинские формирования. "Это достаточно большие машины, которые могут брать на себя нормальный вес", - добавил Коцуконя.

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Представляется, что эти новые приемы российских подразделений свидетельствуют о их стремлении к совершенствованию боевой тактики и непрерывному улучшению своего военного потенциала.