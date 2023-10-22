Источники издания Hokkaido Shimbun сообщают, что ощутили на себе прекращение дружеских отношений между Россией и Японией

Согласно информации, полученной из японского информационного агентства «Hokkaido Shimbun», японские рыбаки оказались лишены возможности выходить в акваторию Южных Курил из-за антироссийских санкций, что означает серьезное препятствие для их промышленной деятельности.

реклама

По поступившей информации, рыбаки выразили свое разочарование этим обстоятельством, подчеркнув, что рыболовство в данном районе часто регулируется через ежегодные переговоры между Японией и Российской Федерацией. Однако в 2023 году такие переговоры не были проведены. В результате рыбаки оказались в затруднительном положении: им необходимо принять тот факт, что в настоящий момент у них нет другой возможности, кроме как отказаться от своих планов. Это ставит под угрозу их доходы и воздействует на экономику рыбной отрасли в Японии.

"Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора", - заявили представители отрасли.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это далеко не первый случай, когда вводившие против России санкции страны, оказались жертвами своих же ограничений. В первую очередь от антироссийских санкций пострадали страны Европейского Союза.