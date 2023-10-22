Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Из-за антироссийских санкций японские рыбаки лишены возможности выходить в акваторию Южных Курил
Источники издания Hokkaido Shimbun сообщают, что ощутили на себе прекращение дружеских отношений между Россией и Японией

реклама

  Согласно информации, полученной из японского информационного агентства «Hokkaido Shimbun», японские рыбаки оказались лишены возможности выходить в акваторию Южных Курил из-за антироссийских санкций, что означает серьезное препятствие для их промышленной деятельности.

реклама

  По поступившей информации, рыбаки выразили свое разочарование этим обстоятельством, подчеркнув, что рыболовство в данном районе часто регулируется через ежегодные переговоры между Японией и Российской Федерацией. Однако в 2023 году такие переговоры не были проведены. В результате рыбаки оказались в затруднительном положении: им необходимо принять тот факт, что в настоящий момент у них нет другой возможности, кроме как отказаться от своих планов. Это ставит под угрозу их доходы и воздействует на экономику рыбной отрасли в Японии.

  "Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора", - заявили представители отрасли.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  Это далеко не первый случай, когда вводившие против России санкции страны, оказались жертвами своих же ограничений. В первую очередь от антироссийских санкций пострадали страны Европейского Союза.

#россия #сво #санкции #экономика #япония #европа
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tesla Cybertruck замечен на шоссе с десятками пулевых отверстий — в него стреляли из Томми-гана
2
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
43
Wargaming рассказала о пожертвованиях из World of Tanks в адрес Украины
15
Обновленный Ланцет получил "сознание" и теперь способен сам выбирать потенциальные цели для атаки
2
Ветераны ЧВК "Вагнер" рассказали об особом подразделении "Амбрелла"
+
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
36
Рейтинг стран по стоимости интернета
12
Samsung сообщил, что финальная версия Android 14 для линейки Galaxy S23 уже совсем близко
1
Эксперты объяснили, почему криптовалюты растут и будут расти далее вплоть до бычьего цикла
1
Ураганы обрушатся на сушу в эти выходные в двух разных океанах
+
Характеристики всех заблокированных процессоров Intel Core 14-го поколения нашли в Сети
+
«Леопарды» в обороне - всё ли так плохо для немецких кошек
2
Скейтборд из фильма "Назад в будущее" скоро может стать доступным для широкой публики
3
Топовая версия OPPO A2m 5G получит 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища
+
Кличко: проведение выборов на Украине приведет к развалу страны
2
В Германии расценки на электроэнергию упали на рекордные на 46,2%
3
Анонсирован Industrial Annihilation — гибрид стратегии и симулятора фабрики
1
Глава NVIDIA признался, что не стал бы основывать компанию, если бы ему сейчас было тридцать лет
7
Русские хакеры взломали ресурсы МВД Латвии
+
Курс доллара на торговой площадке AliExpress вновь опустился до 100 рублей за условную единицу
4

Популярные статьи

Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
104
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
54
Создаю свой дистрибутив Linux
43
Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю
8
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
19
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
23
Появление роботизированной САУ Коалиция-СВ создаст перелом в контрбатарейной борьбе на СВО
6
Украина получила ракеты ATACMS: первые успехи и какое влияние окажут на ход боевых действий
5
О причинах нападения на Израиль
16
Иранские ракеты хуситов предназначались для корабля ВМС США, а не для Израиля — западный эксперт
+

Сейчас обсуждают

истребитель хохлизма
14:39
индусы в принципе могут пойти сосать воды ганга
Индия отклоняет требование России платить за нефть в китайских юанях
истребитель хохлизма
14:35
а виста это лангхорн
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
Boris Kopyltsov
14:34
Что ты знаешь о совместимости? Ты можешь установить 98-ю винду на свежий Интел или Рузен? Ты можешь становить Вин11 на жезело их прошлого тысячелетия? А линукс может.
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
истребитель хохлизма
14:34
не, будет веб.ос, после 12 или даже на 12 винда сменит свое название, типа култерпуе ос, или зазуля покетик.
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
Товарищ Ким
14:34
Согласен! Но и пребывать на лаврах, убаюкивая себя мыслями, что "дорогие западные партнёры" будут строго выполнять договорённости не поставлять боеприпасы (БПЛА, тактические ракеты, и.т.п.) с дально...
Украина получила ракеты ATACMS: первые успехи и какое влияние окажут на ход боевых действий
Vito Vago
14:34
Ну так кто террорист?
Израильская ракетная атака повредила аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии
истребитель хохлизма
14:32
хаха гуи вин 11 будто ЕА делала, но перепутала винду с симс 3
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
истребитель хохлизма
14:29
мы видим как индусы убивают отдел по ос, так же, как они убили мобильный отдел с нокией.
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
Рагнар Лодброк
14:28
Смысла нет ,потому что у тебя денег нет
Обладатели видеокарт GeForce GTX 10, Radeon RX 5000 и старше насладиться Alan Wake 2 вряд ли смогут
истребитель хохлизма
14:27
продажи остановились, ха ха, наглядный и простой пример почему копанию ждет крах - стандартное приложение почта и календарь из 10ки, оно очень легкое и шустрое, удобное, но вот незадача, индусы залез...
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем