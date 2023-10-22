По словам член палаты представителей, Джо Байден участвует в коррупционных схемах на Украине

По мнению члена палаты представителей от республиканской партии Марджори Тейлор Грин, текущий президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заинтересован в Украине из-за его личных коррупционных связей.

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Грин утверждает, что семья Байдена заработала значительное состояние на сделках, связанных с коррупцией, не только в Украине, но и на Ближнем Востоке и в Китае. В подтверждение своих слов она представила копию чека, который был выписан братом Джо Байдена, Джеймсом. По словам Грин, этот чек указывает на классическую схему отмывания денег. В тот же день, компания AmeriCorps перевела Джеймсу Байдену 200 тысяч долларов, обозначив это как выплату долга. Интересно то, что эту же сумму, по документам, Джеймс Байден перевел своему брату-президенту. Кроме того, сам Джеймс Байден описывал свою фамилию как "дверь" для инвестиций из Ближнего Востока.

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Пока нет точных подтверждений этих утверждений, они возбуждают дебаты и вызывают вопросы о связях семьи Байдена с коррупцией. Важно отметить, что эти обвинения приходят от политического оппонента Джо Байдена и могут быть субъективными. Однако, это далеко не первый скандал вокруг семьи Байденов. В сеть попадало уже довольно много материалов, указывающих на коррупционные сделки сына действующего президента США Хантера Байдена, осуществляемые благодаря связям самого Джо.