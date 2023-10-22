Исполняющая обязанности министра по социальным правам Испании Ионе Беларра призвала к приостановке дипломатических отношений с Израилем

Внезапная новость пришла из Испании, в которой министр по социальным правам призывает ввести санкции против Израиля на том же уровне, что и против России. Это предложение вызвало широкий резонанс на международной арене.

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Такое решение министра Испании вызвано недоумением и неоднозначностью реакции со стороны международного сообщества на события, происходящие в секторе Газа. Многие специалисты и политологи поднимают вопрос о справедливости и обоснованности жестких действий со стороны израильской армии. Приверженцы этой инициативы утверждают, что необходимо придерживаться принципов и принимать общие решения во имя справедливости и международного права. Они отмечают, что Израиль также должен нести ответственность за обстрелы мирных жителей Газы и ракетные удары по гражданской инфраструктуре, как например уничтожение палестинской больницы.

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Несмотря на то, что Россия и Израиль являются двумя разными странами с различными политическими амбициями и вызовами, аналитики обращают внимание на различия в их внешней политике, исторических конфликтах и следствиях, а также на роль, которую эти страны играют в мировом сообществе. Но наказание, по мнению экспертов, должно быть одинаковым для всех стран.