Илларион Павлюк сообщил о своём новом назначении в социальных сетях

Илларион Павлюк, украинский писатель-фантаст, приступил к новой и захватывающей главе своей карьеры, возглавив пресс-службу Министерства Обороны Украины. С богатым опытом, талантом и фантазией, он наверняка справится с индустрией информационного донесения в оборонном секторе.

реклама

Илларион Павлюк, известный по захватывающим научно-фантастическим романам "Танец недоумка", "Я вижу, вас интересует тьма" или "Белый пепел", теперь будет отвечать за подачу информации с линии боевого соприкосновения всему украинскому народу. Об этом писатель сообщил на своей странице в социальной сети "Meta" (бывший Facebook, запрещенная в Российской Федерации экстремистская организация).

"Принимаю новую должность начальника управления прессы и информации Министерства Обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны Рустему Умерову за то, что поверил в меня и мою команду!", - сообщил Илларион Павлюк.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее в администрации Зеленского уже сообщалось, что в ближайшее время состав руководства Министерства Обороны будет обновлён и в стране ожидаются кадровые перестановки.