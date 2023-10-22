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Zelikman
Пресс-службу Министерства Обороны Украины возглавил писатель-фантаст
Илларион Павлюк сообщил о своём новом назначении в социальных сетях

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  Илларион Павлюк, украинский писатель-фантаст, приступил к новой и захватывающей главе своей карьеры, возглавив пресс-службу Министерства Обороны Украины. С богатым опытом, талантом и фантазией, он наверняка справится с индустрией информационного донесения в оборонном секторе.

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  Илларион Павлюк, известный по захватывающим научно-фантастическим романам "Танец недоумка", "Я вижу, вас интересует тьма" или "Белый пепел", теперь будет отвечать за подачу информации с линии боевого соприкосновения всему украинскому народу. Об этом писатель сообщил на своей странице в социальной сети "Meta" (бывший Facebook, запрещенная в Российской Федерации экстремистская организация).

  "Принимаю новую должность начальника управления прессы и информации Министерства Обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны Рустему Умерову за то, что поверил в меня и мою команду!", - сообщил Илларион Павлюк.

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  Ранее в администрации Зеленского уже сообщалось, что в ближайшее время состав руководства Министерства Обороны будет обновлён и в стране ожидаются кадровые перестановки.

#россия #украина #сво #всу #армия #министерство обороны #фантастика #пресс-служба
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Spambomber23
11:39
Отлично. Теперь осталось только главой тамошнего Генштаба назначить какого-нить реального клоуна - и дело сдвинется, перемоги взлетят стремительными домкратами.
Пресс-службу Министерства Обороны Украины возглавил писатель-фантаст
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