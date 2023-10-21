По словам представителей Белого дома, президент США Джо Байден не расслышал вопрос журналистов

Как сообщает американское издание «Reuters», Вашингтон опровергает информацию о том, что Соединённые Штаты Америки призывали Израиль отложить наземную операцию на территории Газы.

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По словам представителей Белого дома, президент США Джо Байден неправильно расслышал вопрос журналистов и, соответственно, дал неверный ответ. В момент посадки Байдена на самолёт из прессы последовал вопрос: "Должен ли Израиль отложить военную операцию в секторе Газа для освобождения большего количества пленников?" Однако, по словам официальных лиц, американскому лидеру послышалось: "Хотели ли бы вы освобождения большего количества пленников?" На что был дан однозначный ответ "Да".

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Таким образом в сети разлетелась новость о требованиях Белого дома не проводить пока наземное вторжение в сектор Газа. Соответственно, в Вашингтоне дают зелёный свет на начало военной операции Вооружёнными Силами Израиля в Палестине. На момент написания статьи, подразделения ЦАХАЛ пока только проводят подготовку к наступательным действиям. Самого вторжения ещё не было, но в руководстве Израиля заявляли о скором начале ввода войск.