По мнению командира, большинство критиков даже не разбираются в основах военного ремесла

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский объяснил военным экспертам, почему время от времени подразделениям Вооруженных Сил Российской Федерации приходится двигаться в составе колонны при наступательных операциях.

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Офицеру попалось видео, где российская колонна движется под огнём артиллерии ВСУ, и комментатор за кадром заявляет о безграмотности командного состава и архаичной тактике российский армии.

По словам военачальника, комментатор явно не вникал в суть происходящего и не обратил внимание, что в голове колонны находился танк с противоминным тралом и продвигаться приходилось через минные поля, где в принципе невозможно двигаться в другом боевом порядке.

"Голос комментатора сетует, что мы так и не избавились от привычки ходить колоннами, что мы ничему не учимся и тому подобное. Да, нам есть, чему учиться - с этим не поспоришь. Но говорить ради красного словца - это просто играть на нервах. На видео показано, как колонна в несколько единиц идёт за тралом по местности, по определению заминированной - потому и трал впереди колонны. А скажите мне пожалуйста, - за тралом как вы предполагаете идти, - развёрнутой цепью?? По минному полю за тралом можно идти только одним способом - колонной. Для кого-то это откровение?", - заявил Ходаковский.

Также он признал, что такова природа боевых действий - без потерь и рисков продвинуться не получается. Так или иначе, войскам приходится идти на позиции противоборствующей стороны.

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"Простой пример, когда артиллерия ВСУ пять дней утюжила нашу переднюю линию, выпуская, по подсчётам, по двадцать снарядов на одного бойца в сутки, а потом украинские подразделения не смогли прорвать оборону, понеся значительные потери - очень в этом смысле показателен. Те же законы действуют и в отношении него: какую артподготовку ни проведи - результат всегда будет неудовлетворительным", - добавил командир батальона «Восток».