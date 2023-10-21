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Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский объяснил военным экспертам, почему время от времени подразделениям Вооруженных Сил Российской Федерации приходится двигаться в составе колонны при наступательных операциях.
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Офицеру попалось видео, где российская колонна движется под огнём артиллерии ВСУ, и комментатор за кадром заявляет о безграмотности командного состава и архаичной тактике российский армии.
По словам военачальника, комментатор явно не вникал в суть происходящего и не обратил внимание, что в голове колонны находился танк с противоминным тралом и продвигаться приходилось через минные поля, где в принципе невозможно двигаться в другом боевом порядке.
"Голос комментатора сетует, что мы так и не избавились от привычки ходить колоннами, что мы ничему не учимся и тому подобное. Да, нам есть, чему учиться - с этим не поспоришь. Но говорить ради красного словца - это просто играть на нервах. На видео показано, как колонна в несколько единиц идёт за тралом по местности, по определению заминированной - потому и трал впереди колонны. А скажите мне пожалуйста, - за тралом как вы предполагаете идти, - развёрнутой цепью?? По минному полю за тралом можно идти только одним способом - колонной. Для кого-то это откровение?", - заявил Ходаковский.
Также он признал, что такова природа боевых действий - без потерь и рисков продвинуться не получается. Так или иначе, войскам приходится идти на позиции противоборствующей стороны.
"Простой пример, когда артиллерия ВСУ пять дней утюжила нашу переднюю линию, выпуская, по подсчётам, по двадцать снарядов на одного бойца в сутки, а потом украинские подразделения не смогли прорвать оборону, понеся значительные потери - очень в этом смысле показателен. Те же законы действуют и в отношении него: какую артподготовку ни проведи - результат всегда будет неудовлетворительным", - добавил командир батальона «Восток».