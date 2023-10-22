Всего в течение одной недели поражено 12 таких самолётов

Русские зенитчики за последнюю неделю продемонстрировали высокую эффективность своих действий. По информации, поступившей из Минобороны РФ, за сутки было уничтожено 7 украинских истребителей МиГ-29, а общая потеря украинских формирований составила 12 самолетов в течение семи дней. Украинские самолёты, которые являются либо наследием Советского Союза, либо были переданы польским правительством, стали объектом атак. Несмотря на их устаревание, украинское командование продолжает использовать их для переноски ракет AGM-88 HARM и планирующих бомб JDAM. Таким образом, очевидное ослабление военного потенциала Украинских Вооруженных Сил не может не радовать, поскольку это поможет сохранить жизни российских военнослужащих и мирного населения.

реклама

На Сватово-Кременном направлении российская армия осуществила атаки в районе Синьковки и Ивановки. Подразделения ВС РФ продолжают наступление в районе Макеевки. Обстановка в Торском и Серебрянском лесу остается неизменна. На Авдеевском участке войска активно удерживают свои позиции возле железной дороги близ Бердычей. В нейтральной зоне не стихают ожесточенные бои. Кроме того, российские подразделения провели атаки в районе Северного и на юге Авдеевки. В районе Марьинского продолжаются штурмовые наступательные операции на западных окраинах города.

На Запорожье Украинские Вооруженные Силы попытались нанести удар у Новопрокоповки. В районе Вербового идут тяжёлые бои. В районе Времевского выступа бойцы Вооруженных Сил России предприняли контратаку в окрестностях Новодонецкого.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, обстановка на линии боевого соприкосновения остается напряженной, силы продолжают вести ожесточенные бои и проводят активные операции как на поверхности, так и в воздухе.