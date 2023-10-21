Тем временем в Государственном Департаменте США назревает "мятеж"

Согласно информации, полученной из источников, представители Соединенных Штатов Америки и Европейского союза обратились к Израилю с просьбой перенести запланированную наземную наступательную операцию в Секторе Газа.

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Основанием для этой просьбы стали переговоры, проводимые Евросоюзом и США вместе с ХАМАС, при участии Катара. Основная цель данных переговоров, достижение соглашения об освобождении пленников. Израиль еще не прокомментировал данное предложение, поэтому остается непонятной его реакция и будущие действия в Газе.

В свою очередь, американское издание «The Huffington Post» сообщает, что в Государственном Департаменте Соединённых Штатов Америки назревает настоящий "бунт". Сотрудники ведомства считают абсолютно ошибочной однобокую политику администрации Байдена в пользу Израиля.

"По сути, внутри государства назревает мятеж на всех уровнях", - заявил один из чиновников госдепартамента США.

По мнению неназванных источников, руководство ведомства полностью игнорируют советы собственных экспертов и аналитиков, сосредоточившись на бескомпромиссной поддержке Израиля в этой войне. Действия израильской армии уже унесли более четырёх тысячах жизней мирных жителей Газы, а наземная операция ЦАХАЛ принесёт десятки тысяч жертв, считают в Госдепартаменте.

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В связи с этим, дипломаты намерены подготовить"телеграмму несогласия", критикующиую внешнюю политику администрации Байдена. В государственном органе надеются, что руководство страны их услышит.