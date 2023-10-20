Российский рубль укрепился к иностранным валютам

За последние сутки рубль показал двухпроцентное укрепление к доллару США. Курс цены американской валюты зафиксировался на отметке чуть выше 95 рублей за условную единицу. Также снизилась стоимость евро до 100 рублей 80 копеек.

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Данное укрепление отечественного рубля последовало за повышением цен на нефтепродукты и принятыми мерами со стороны правительства и регуляторов Российской Федерации. Естественно, на фоне этого, снизился и курс американского доллара внутри популярной торговой площадки AliExpress. В настоящий момент стоимость одного USD обойдётся около 100 рублей 40 копеек. Однако, цены китайских товаров в интернет-магазине сложно назвать демократическими.

Ранее геймерские видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 с 12 гигабайтами видеопамяти можно было найти в ценовом диапазоне от 22 тысяч российских рублей

На сегодняшний день самое бюджетное решение от компании Zotac обойдется в 26612 рублей. На фоне такого повышения цен китайский маркетплейс становится не таким привлекательным, и всё больше покупателей обращают внимание на вторичный рынок внутри страны.

Стоимость хоть и не самого нового, но всё же актуального 6-ядерного процессора Ryzen 5 5600 так и осталась выше 10 тысяч рублей

Хотя ранее подобный камень можно было приобрести дешевле 9 тысяч рублей.

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Возможно в ближайшее время мы сможем увидеть курс доллара ещё ниже, а вместе с ним и более выгодные цены из Поднебесной, но на сегодня AliExpress не может похвастаться более выгодными ценами в сравнении с другими магазинами, как это было раньше.