По мнению регуляторов, подобные сервисы используются террористическими группировками

Согласно информации, опубликованной в американском издании "The Wall Street Journal", власти Соединённых Штатов Америки намерены приравнять криптомиксеры, или сервисы смешивания криптовалют, к "хабам по отмыванию денег".

реклама

В своем объявлении Министерство финансов США уделяет особое внимание использованию таких сервисов различными исламистскими движениями. Один из примеров, приведенных в объявлении, деятельность ХАМАС. Организация, с точки зрения Израиля и США, занимается экстремизмом и разжиганием конфликта на Ближнем Востоке. Министерство финансов стремится связать криптомиксеры именно с подобными группировками, указывая на их возможность обходить законодательство и осуществлять финансирование нелегальной деятельности.

Правительство США видит растущую угрозу в использовании криптомиксеров. Эти сервисы позволяют пользователям перемешивать криптовалюты и тем самым, делать транзакции анонимными и неотслеживаемыми. Факт, что криптомиксеры могут быть использованы для незаконных целей, вызывает серьезное беспокойство американского правительства.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Объявление Министерства финансов США вызвало дискуссии в криптовалютной сфере. Некоторые сторонники приветствуют инициативу правительства, считая ее необходимой для борьбы с отмыванием денег и терроризмом. Однако, другие опасаются, что подобные действия могут негативно сказаться на анонимности и безопасности пользователей криптовалюты в целом.