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Zelikman
Байден опроверг информацию о вводе американских войск на помощь ЦАХАЛ в войне с Хезболла
По словам президента США, американская армия не будет вводиться автоматически во все конфликты Израиля

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  По словам президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, армия США не придет на помощь ЦАХАЛ, если «Хезболла» нападет на Израиль. Об этом Байден заявил журналистам, отвечая на вопрос о предполагаемом присоединении американских военных к израильской армии в случае начала войны с «Хезболлой».

  В последнее время, в средствах массовой информации обсуждается возможность ввода американских солдат для поддержки израильтян в борьбе с «Хезболлой» и что об этом сообщали высокие чины в американском правительстве. Однако, президент Байден отрицает такую информацию и заявляет, что это "неправда, такого никогда не говорилось". Это заявление президента вызывает особый интерес в свете сложившейся политической ситуации в регионе Ближнего Востока. Ранее в сети действительно поступала информация об участии в наземной операции "Морских котиков" и группы "Дельта" для освобождения американских пленников. 

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  Однако, со слов Джо Байдена, американская армия не собирается поддерживать Израиль автоматически в любой ситуации и что каждый возможный военный конфликт будет рассматриваться отдельно. Такое заявление может привести к пересмотру стратегии и тактики ЦАХАЛ в случае конфронтации с «Хезболлой». Также возникают вопросы о будущем сотрудничестве между США и Израилем в области безопасности, и насколько оно будет ограничено в свете данного заявления.

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  При этом, вполне возможно, что имеется в виду именно помощь в военном конфликте с движением «Хезболла» на границе с Ливаном. То есть, армия США не будет вмешиваться в войну на Севере Израиля, но поможет в проведении операции в Секторе Газа. Таким образом, данное заявление президента США Джо Байдена о том, что американские военные не придут на помощь ЦАХАЛ, если «Хезболла» нападет на Израиль, можно трактовать по-разному.

#сша #техника #армия #оружие #израиль #палестина #хезболла
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