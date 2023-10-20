По словам президента США, американская армия не будет вводиться автоматически во все конфликты Израиля

По словам президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, армия США не придет на помощь ЦАХАЛ, если «Хезболла» нападет на Израиль. Об этом Байден заявил журналистам, отвечая на вопрос о предполагаемом присоединении американских военных к израильской армии в случае начала войны с «Хезболлой».



В последнее время, в средствах массовой информации обсуждается возможность ввода американских солдат для поддержки израильтян в борьбе с «Хезболлой» и что об этом сообщали высокие чины в американском правительстве. Однако, президент Байден отрицает такую информацию и заявляет, что это "неправда, такого никогда не говорилось". Это заявление президента вызывает особый интерес в свете сложившейся политической ситуации в регионе Ближнего Востока. Ранее в сети действительно поступала информация об участии в наземной операции "Морских котиков" и группы "Дельта" для освобождения американских пленников.

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Однако, со слов Джо Байдена, американская армия не собирается поддерживать Израиль автоматически в любой ситуации и что каждый возможный военный конфликт будет рассматриваться отдельно. Такое заявление может привести к пересмотру стратегии и тактики ЦАХАЛ в случае конфронтации с «Хезболлой». Также возникают вопросы о будущем сотрудничестве между США и Израилем в области безопасности, и насколько оно будет ограничено в свете данного заявления.

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При этом, вполне возможно, что имеется в виду именно помощь в военном конфликте с движением «Хезболла» на границе с Ливаном. То есть, армия США не будет вмешиваться в войну на Севере Израиля, но поможет в проведении операции в Секторе Газа. Таким образом, данное заявление президента США Джо Байдена о том, что американские военные не придут на помощь ЦАХАЛ, если «Хезболла» нападет на Израиль, можно трактовать по-разному.