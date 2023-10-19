Украинская бронетехника была встречена дронами-камикадзе и огнём артиллерии

Как сообщают источники, российские военные провели успешную операцию на Краснолиманском направлении, уничтожив колонну бронированной техники Вооруженных Сил Украины в ночное время. Об этом сообщил отставной подполковник Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

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С помощью дрона камикадзе, российские подразделения оперативно нанесли поражение ведущей боевой машине колонны, которая представляла из себя бронетранспортер. В результате этого удара колонна была остановлена. Остальные транспортные средства, пытавшиеся развернуться после атаки, выкатились с дороги и попали на минные поля, что сразу же привело к подрыву одного из бронеавтомобилей. Далее колонну накрыла российская артиллерия, которая безжалостно добила оставшуюся технику украинских формирований. Данное событие наглядно демонстрирует силу и эффективность российского военного арсенала, а также готовность и способность разбивать наступающие силы противоборствующей стороны.

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Также сообщается, что колонна ВСУ была разбита на стыке Запорожья и Донецкой Народной Республики. Украинская бронетехника пыталась продвинуться в сторону российской оборонительной линии, но была практически полностью уничтожена. Несколько украинских военных сложили оружие и сдались.