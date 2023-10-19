Подразделения Группы Вагнера продолжают выполнять задачи в африканских регионах

По имеющимся данным, в африканской республике Мали местные Вооружённые Силы и отряды частной военной компании "Вагнер" сумели отбить существенные территории на северо-востоке страны, разбив представителей движения "Азавад" и других группировок, которые получали помощь и поддержку от Франции.

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Течение военных операций союза армии Мали и Группы Вагнера активизировалось за последние пару месяцев, и за это время более 15 городов, поселков и военных баз были успешно отбиты. Неудачные попытки противоборствующей стороны организовать контратаки показали их беспомощность перед эффективностью малийской армии, которая получила поддержку и усиление от опытных военных специалистов из "Вагнера". Все попытки задержать продвижение войск оказались безуспешными и лишь временно задерживали движение вперед.

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Хоть в информационном поле Группе Вагнера уделяется меньше внимания, нежели это было ранее, тем не менее подразделения компании продолжают выполнять боевые задачи в различных регионах земного шара. Пока в Африке идёт борьба с местными сепаратистами, в Республике Беларусь инструкторы ЧВК "Вагнер" продолжают обучать военнослужащих белорусской армии.