Российская армия продолжает уничтожать военный потенциал Украины

По сообщениям от жителей Николаева Николаевской области, в регионе были слышны сильные взрывы. Об этом же говорят местные украинские Средства Массовой Информации. Поступает информация об объявлении воздушной тревоги в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях.

реклама

Начальных сообщений о причине тревоги не было, но затем власти Николаева сообщили, что в регионе были замечены баллистические ракеты. Мэр города, Александр Сенкевич, опубликовал пост в социальной сети, сообщив, что взрывы, услышанные жителями, произошли за пределами города. Однако он не уточнил, что именно взорвалось в окрестностях Николаева. Вероятно, это могло быть попадание ракеты или беспилотного аппарата, а также действие противовоздушной обороны. Российские Telegram-каналы сообщили о том, что в Николаеве произошло всего три взрыва. Существует возможность, что это были удары российских ракет по военным объектам. Николаевская область находится вблизи линии боевого соприкосновения, здесь сосредоточены войска и военная техника, которые могут быть целями для Воздушно-космических Сил Российской Федерации.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Российские вооруженные силы продолжают наносить массированные ракетно-бомбовые удары и атаки дронами-камикадзе по объектам военного назначения на контролируемых Киеву территориях. Главной целью этих ударов является уничтожение военного потенциала Украины, который может быть задействован в наступательных операциях или диверсиях против российских войск в районе проведения Специальной Военной Операции.