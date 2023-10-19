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Zelikman
Социальная сеть Х начала удалять фейковые израильские видео и фотоматериалы
В компании отметили, что удаление видеоматериала осуществлено с целью поддержания высоких стандартов достоверности и правдивости информации

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  Как сообщает турецкая газета Yeni Şafak, социальная сеть «Х» (ранее известная как "Twitter"), принадлежащая миллиардеру Илону Маску, приняла решение удалить видео, опубликованное на аккаунте израильского правительства, которое затрагивало вопрос о непричастности Израиля к удару по палестинской больнице.

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  Данное видео представляло собой запись удара ракетой ХАМАС по Газе. Тем не менее, администрация Twitter признала его недостоверным и приняла меры по его удалению. Данное решение вызвало волну обсуждений и критики со стороны пользователей социальной сети, считающих, что таким образом "Twitter" выражает поддержку одной из сторон в противостоянии Израиля и Палестины. Однако, представители платформы отметили, что удаление видео осуществлено с целью поддержания высоких стандартов достоверности и правдивости информации, а также с целью предотвращения распространения фейковых новостей. В свою очередь, израильские власти выразили недовольство таким решением компании и подчеркнули, что оно препятствует свободе слова и подрывает веру в независимость и объективность данной социальной платформы.

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  К слову, сегодня же стало известно, что другая американская социальная сеть Meta (запрещенная на территории Российской Федерации экстремистская организация) начала блокировать сообщения, содержащие информацию о событиях в Секторе Газа и поддержку палестинского народа. По данным инцидентам, израильские власти недовольство не выразили.

#армия #война #израиль #палестина #социальные сети #ближний восток
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