В компании отметили, что удаление видеоматериала осуществлено с целью поддержания высоких стандартов достоверности и правдивости информации

Как сообщает турецкая газета Yeni Şafak, социальная сеть «Х» (ранее известная как "Twitter"), принадлежащая миллиардеру Илону Маску, приняла решение удалить видео, опубликованное на аккаунте израильского правительства, которое затрагивало вопрос о непричастности Израиля к удару по палестинской больнице.

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Данное видео представляло собой запись удара ракетой ХАМАС по Газе. Тем не менее, администрация Twitter признала его недостоверным и приняла меры по его удалению. Данное решение вызвало волну обсуждений и критики со стороны пользователей социальной сети, считающих, что таким образом "Twitter" выражает поддержку одной из сторон в противостоянии Израиля и Палестины. Однако, представители платформы отметили, что удаление видео осуществлено с целью поддержания высоких стандартов достоверности и правдивости информации, а также с целью предотвращения распространения фейковых новостей. В свою очередь, израильские власти выразили недовольство таким решением компании и подчеркнули, что оно препятствует свободе слова и подрывает веру в независимость и объективность данной социальной платформы.

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К слову, сегодня же стало известно, что другая американская социальная сеть Meta (запрещенная на территории Российской Федерации экстремистская организация) начала блокировать сообщения, содержащие информацию о событиях в Секторе Газа и поддержку палестинского народа. По данным инцидентам, израильские власти недовольство не выразили.