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Zelikman
В Стамбуле протестующие устроили погром в местном McDonald's
Акция прошла в ответ на заявление израильского филиала компании, о бесплатном питании для ЦАХАЛ

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  По имеющейся информации, протестующие в Стамбуле начали громить местные рестораны сети «McDonald's» за то, что компания начала оказывать поддержку израильским войскам, бомбящим Сектор Газа.

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  Напомним, в знак поддержки и солидарности действиям израильских Вооруженных Сил, «McDonald's» направила в войска ЦАХАЛ десятки тысяч бесплатных обедов и заявил, что будет кормить армию Израиля ежедневно. Данный жест вызвал бурю эмоций среди мусульман.В некоторых странах начали бойкотировать сети ресторанов «McDonald's» и призывать искать альтернативы.

  В свою очередь, сеть «McDonald's Qatar» обратилась к народу и заявила, что компания на 100 процентов самостоятельна и не имеет никакого отношения к Израильскому «McDonald's» и, само собой, не разделает их позицию.

  "McDonald's Qatar жертвует сумму в 1 000 000 риалов, чтобы внести свой вклад в усилия по оказанию помощи жителям Газы, да поможет им Бог", - заявили в компании.

  С аналогичным заявлением выступили и в турецком «McDonald's». Однако, видимо, не все граждане успели выяснить о позиции местной сети ресторанов, и толпа начала бить окна в Стамбуле.

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  Сеть «McDonald's» еще в 2022 году покинула Российскую Федерацию, распродав в свой бизнес в стране.

#израиль #турция #сектор газа #питание #mcdonald&#x27;s #ресторан
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