Разработчик популярной онлайн-игры начал специальную акцию в поддержку администрации Зеленского

Как сообщается, разработчик известной онлайн-игры симулятора танкового сражения World of Tanks, выделил Украине уже один миллион долларов и собирается отправить все средства, собранные с продаж наборов "WargamingUnited". Все 100% выручки направят в «United24».

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"С 18.10.2023 по 01.11.2023 Wargaming пожертвует 100% от суммы покупки каждого набора WargamingUnited в пользу United24 на цели медицинской помощи за вычетом любых возвратных платежей или возмещений, применимых налогов на добавленную стоимость, налогов с продаж или других аналогичных налогов, применимых комиссий поставщиков платёжных услуг и применимых сборов сторонних платформ дистрибуции", - сообщают в компании.

United24 - это глобальная инициатива, созданная с целью финансирование администрации Зеленского в проводимой россией Специальной Военной Операции. Благодаря этой программе реализована разнообразная помощь стране, в том числе расходы на Вооруженные Силы Украины. Стоит отметить, что значительную часть прибыли, отправленной ранее «Wargaming.net» в поддержку Украине, компания получила от игроков из России, так как особую популярность данный проект получил именно на постсоветском пространстве.

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Позднее компания перепродала свой бизнес в России и Республике Беларусь «Lesta Games» и полностью покинула эти страны.