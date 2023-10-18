Подразделения ВСУ атаковала российская артиллерия, что привело к значительным потерям, но украинские подразделения еще удерживают позиции

Украинские формирования внимательно исследовали Херсонский участок, создав небольшой оплот на левом берегу Днепра. По имеющимся данным, Вооруженным Силам Украины удалось создать пока что маленькую базу, захватив во вторник, 17 октября, сразу два населенных пункта на левом берегу реки Днепр.



Как сообщает информационный ресурс "Рыбарь", две штурмовые группы 35 и 36 бригад морской пехоты Военно-Морских Сил Украины преодолели железнодорожный мост в районе Алешек и окопались в населенном пункте Пойма. После подачи дополнительных войск им удалось продвинуться вперед и занять несколько домов на северных окраинах Песчановки. Подразделения ВСУ атаковала российская артиллерия, что привело к значительным потерям. Однако, в настоящий момент сложно сказать, что произойдет дальше, так как ситуация в районе Поймы и Песчановки до сих пор остается не ясной.

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Судя по всему, после ряда неудач на Севере, командование ВСУ решило попробовать одну из самых сложно реализуемых операций - форсирование Днепра, но у такой наступательной операции есть большое количество минусов и опасность потерять всю группировку. Подразделения фактически могут быть отрезаны от основных войск, так как снабжение войск через Днепр - не самая простая задача. Однако, в настоящий момент украинские военные еще удерживают позиции.