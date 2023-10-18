Теперь страна может свободно экспортировать или импортировать баллистические ракеты и комплектующие для них

Как сообщает министр иностранных дел Исламской Республики Иран, с сегодняшнего дня, 18 октября, с государства полностью снято оружейное эмбарго. Теперь Иран сможет поставлять или получать баллистические ракеты и комплектующие к ним.

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«С 18 октября в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН прекращаются все ограничения, несправедливо наложенные на деятельность, связанную с баллистическими ракетами, и их поставки в/из Иран", - сказал министр.

С этого дня Иран может свободно экспортировать ракетное вооружение другим странам, а также отправлять компоненты для сборки своих ракет на территории других государств. Это открывает новые перспективы для развития ракетной промышленности Ирана и возможности улучшить сотрудничество с другими странами в этой области, к примеру Россией и Китаем. Освобождение от оружейного эмбарго также может привести к росту экономики Ирана, поскольку его способность заниматься торговлей оружием будет дополнительным источником дохода. Однако, это вызывает определенные опасения в западном сообществе.

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Международные эксперты и политики считают, что факт снятия эмбарго пришелся вовремя, так как одновременно накаляется обстановка на Ближнем Востоке и еще не затихли боевые действия на Украине, а значит у ракетного арсенала Ирана будет большой спрос в мире.