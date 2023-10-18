В случае если флаг станет красным, это будет означать призыв к началу всемусульманской мести

На мавзолее имама Резы в иранском Мешхеде был поднят черный флаг – универсальный символ призыва к мести и войне. Это произошло вскоре после удара израильской армии по больнице в Газе, который оказал катастрофическое воздействие на мусульманскую общественность.

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Атака на больницу в Секторе Газа, приведшая к гибели 800 мирных жителей, стала последней каплей в переполненном бокале для иранского народа. Израильская армия не только убила множество невинных людей, но и нанесла коварный удар по медицинскому учреждению, чьей основной целью является помощь нуждающимся. Поднятие черного флага на мавзолее имама Резы – это ясный знак, что Иран готов дать отпор израильской армии.

Это далеко не первый раз, когда черный флаг становится символом яростной мести. Вспомним лишь тот момент, когда черный стяг был развеян в воздухе после убийства высокопоставленного иранского политика и военного деятеля Касема Сулеймани американскими силами. По имеющейся информации, если черный флаг сменится на красный, это будет означать начало всемусульманской мести. Подобное событие не может оставить безразличными мусульманскую общину по всему миру. Это будет призывом к объединению, к направлению своих сил в вопросе борьбы с общим противником.

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Международное сообщество с опасением наблюдает за развитием ситуации в Израиле и Палестине и намеренно дистанцируется от возможного конфликта. Однако, очевидно, что опасность разрастания конфликта за пределы Израиля высока.